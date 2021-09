Efteling-attractie Droomvlucht gesloten na kleine brand

De brand ontstond net voor 09.00 uur in de Elftentuin, die op wat schroeiplekken in het decor na niet is aangetast. „Gelukkig is erger voorkomen”, aldus de woordvoerder over de snelle actie van de medewerker die de brand bluste. Tijdens de brand waren er nog geen bezoekers in het attractiepark, dat om 10.00 uur opengaat.

De oorzaak van de brand is „waarschijnlijk iets met de verlichting”, maar wat precies wordt nog onderzocht, zegt de woordvoerder. „Of het te maken heeft met oververhitting of een kapotte kabel, dat weten we nog niet.” Het park hoopt de attractie vandaag nog te openen, maar kan dat niet garanderen.