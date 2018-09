Links of rechts

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de specialisatie van de linkerhersenhelft. Hier zetelen onze taal en motoriek, twee zeer belangrijke functies van ons brein. Omdat de linkerhersenhelft de rechterhand aanstuurt, is deze hand voor de meeste mensen de belangrijkste.

Ironisch genoeg is er ook wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat het allemaal precies andersom is ontstaan. In de oertijd ontwikkelde taal zich uit gebaren. Omdat gebaren onder motoriek vallen, heeft de taal zich ook genesteld in het linkerdeel waar beide functies dominant werden.