Rutte waarschuwt: thuis geen feestjes meer

Want het gaat niet goed met de naleving van de basisregels voor het voorkomen van de verspreiding, zo luidde de boodschap van premier Rutte en zorgminister De Jonge tijdens hun persconferentie. Het virus verspreidt zich gestaag, in alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen. „Als we niet oppassen, zijn we zo weer terug bij af”, zei Rutte. „Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn.”

De premier gaf daarom het zeer dringende advies om thuis geen feestjes meer te geven en het aantal gasten te beperken tot zes. „Helaas zijn landelijke aanscherpingen nodig. Horeca, musea, sportscholen en andere gelegenheden doen hun best om aan de voorwaarden te voldoen, maar er zijn plekken war het misgaat.”

De uitbraken zijn vooral lokaal, in omgevingen waar mensen elkaar goed kennen: op buurtborrels, barbecues, bruiloften. Met Amsterdam en Rotterdam als brandhaarden ligt het opnieuw volstromen van de ziekenhuizen en intensive cares met coronapatiënten op de loer. En daarmee ook nieuwe beperkende maatregelen.

Deze ’escalatieladder’ wordt vooralsnog niet bewandeld en geldt nu vooral als waarschuwing. Die gaat gepaard met enkele dringende adviezen, bijvoorbeeld om niet meer in grotere groepen bijeen te komen. Wie toch een feestje wil vieren, doet dat beter in de horeca, zei Rutte. Het blijft bij een advies, al is het maar om,dat ingrijpen in de privésfeer lastig is.

Bruiloften

Waar autoriteiten wel kunnen ingrijpen, is op bruiloften en partijen in bijvoorbeeld zalencentra. Daar is het contact dikwijls innig, waardoor het virus zich explosief kan verspreiden. Uitbaters wordt opgeroepen beter toe te zien op de naleving van de anderhalve meter afstand van bezoekers. Ook moeten bezoekers zitten, zoals in de horeca. Verbetert de situatie in dergelijke gelegenheden niet, dan moeten ze dicht, zo luidt de waarschuwing. Lokale autoriteiten kunnen hier nadere beperkende regels voor opleggen. Later op de avond worden op dit vlak nadere maatregelen verwacht van de gemeente Amsterdam.

Houdgreep

Het kabinet broedt nog op het verplichten van thuisquarantaine voor wie uit een coronabrandhaard komt of met een besmet persoon in aanraking is geweest. Het goede nieuws is dat de afzonderingsperiode terug kan van 14 naar 10 dagen, zo meldde De Jonge. Het Outbreak Management Team (OMT) had het kabinet hiertoe geadviseerd.

De ’coronaminister’ deed andermaal een beroep op de zelfdiscipline van de bevolking en thuis te blijven bij klachten. „We hebben het virus in de tang te houden voordat het ons in de houdgreep neemt.”