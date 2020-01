Marokkaan (35) twee jaar cel in om Facebookpost

Een foto die Abdelali Bahmad eerder deelde op sociale media. Ⓒ Facebook

KHENIFRA - Een Marokkaanse rechtbank heeft een activist veroordeeld tot twee jaar cel voor een post op Facebook die de autoriteiten hem niet bepaald in dank afnamen. De 35-jarige Abdelali Bahmad schreef in oktober dat hij „geen geld heeft voor lucifers om de vlag in brand te steken”, omdat hij moet eten. De rechter zag die uitspraak als „belediging van de vlag en het symbool van de staat.”