Nuancering Rutte na ’eenzijdige tweet’

Van onze parlementaire redactie

Dat schrijft Rutte in een verklaring na gesprekken met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Rutte hoopt dat de gevechten zo snel mogelijk beëindigd worden om verdere escalatie en meer burgerslachtoffers te voorkomen: „Ik ben bezorgd dat steeds meer burgers, waaronder veel kinderen, slachtoffer worden van het geweld.”

Rutte wijst ook op de rol van Israël: „Ik heb de raketbeschietingen op Israël veroordeeld. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen, maar moet als juist een sterk land ook diens verantwoordelijkheid nemen en bij zijn zelfbescherming proportioneel handelen binnen de grenzen van internationaal recht.”

Het is een iets ander geluid dan een eerdere verklaring op Twitter, waar Rutte aan refereert. Daarin noemde Rutte het vrijdag ’onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt’.

De premier zei toen: „Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.”

De eerste reactie van Rutte vrijdag via Twitter kon op de nodige kritiek uit de Nederlandse politiek rekenen. Een ’ongelooflijk eenzijdige tweet’, zei SP-Kamerlid Van Dijk. Maar ook de potentiële regeringspartners D66 en GL vonden dat de minister-president het te veel opnam voor de Israëlische zijde. „Waarom zwijgt Rutte bij nederzettingenbouw, onteigeningen? Waarom zwijgt Rutte als Israël duizenden Palestijnen verwondt in Gaza in 2018?”, reageerde D66-Kamerlid Sjoerdsma. „Waar is de steun voor de rechten van de Palestijnse burgerbevolking? Het recht op zelfbeschikking, op een waardig leven?”, vroeg GL-leider Klaver zich af.

Rutte laat zondag weten dat Nederland ’klaar staat om te helpen’ bij een oplossing voor het conflict, ’gebruik makend van onze goede banden met Israël, de Palestijnse Autoriteit, Egypte en de andere buurlanden, en de Verenigde Staten’. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) gaat volgens Rutte contact opnemen met in elk geval zijn collega-minister in Egypte en mogelijk andere ministers van Buitenlandse Zaken in de regio.