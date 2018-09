De Afsluitdijk (A7), die maandagmiddag in beide richtingen enige tijd was afgesloten, is weer open. Oorzaak van de stremming was een technische storing aan de brug over de Stevinsluizen, meldde de VerkeersInformatieDienst. Afgelopen vrijdag was de weg om dezelfde reden ook al 1,5 uur dicht.