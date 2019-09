’18-jarige ontvoerd van Groningen naar Leeuwarden’

Dat meldt de politie. De 18-jarige man zou afgelopen vrijdag tegen zijn wil zijn meegenomen in een auto, van Groningen naar Leeuwarden. Hij zou mishandeld zijn. Vervolgens hebben zijn handlangers hem achtergelaten bij recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden, stelt het slachtoffer.

De politie werd rond 00.00 uur gebeld door een ontredderde man, die toen inmiddels in Leeuwarden was. Hij vertelde het verhaal over de ontvoering aan agenten. De man zou zijn achtergelaten in de buurt van dierentuin AquaZoo.

Kort na de melding heeft de politie een auto staande gehouden waar mogelijk de ontvoerders in zaten. Die drie mannen, van 19, 26 en 32 jaar, zitten nog steeds vast. De politie wil graag weten wat er precies is gebeurd en vraagt getuigen zich te melden.