WHO mikt op miljoen doses ebolavaccin in 2015

De organisatie denkt dat er „enkele honderdduizenden doses” worden geproduceerd in de eerste helft van het jaar. Die kunnen worden gebruikt om gezondheidswerkers in te enten tegen de ziekte. Er zouden geen plannen zijn om voor de zomer van 2015 te beginnen met een massale vaccinatiecampagne, maar de organisatie sluit niet uit dat de middelen toch op grote schaal worden ingezet.

Een woordvoerster van de WHO meldde vrijdag dat twee kandidaat-vaccins al op mensen worden getest. Daarnaast worden er vijf andere vaccins ontwikkeld. Het is de bedoeling die volgend jaar op mensen te testen.

In reactie op de grootste ebola-epidemie in de geschiedenis, versnelt de WO het proces van vaccinontwikkeling. Normaal gesproken duurt het jaren om een vaccin te testen en te produceren, maar pharmaceuten en onderzoekers zetten momenteel alle zeilen bij om zo snel mogelijk met een effectief middel te komen.

Serum

Naast de vaccins moet er over twee weken een serum beschikbaar zijn voor ebolapatiënten in Liberia. In dat serum zitten antilichamen van mensen die zijn genezen van de gevreesde ziekte. Het Internationale Rode Kruis en de WHO gaan in de ebola-crisisgebieden op korte termijn bloed inzamelen van genezen ebolapatiënten. Veel besmette patiënten zouden zo de kwaadaardige besmetting kunnen overleven.

Waar de vaccins een preventief doel hebben, is het serum een geneesmiddel voor mensen die al ebola hebben opgelopen.

De ziekte heeft in de Afrikaanse landen Guinee, Sierra Leone en Liberia al aan bijna 5000 mensen het leven gekost.

