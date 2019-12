Hittegolf van meer dan 50 graden in Australië

Een bosbrand raast met tientallen meters hoge vlammen oncontroleerbaar door de ’bush’ bij Mount Tomah in New South Wales. Ⓒ TERRY HILLS BRIGADE

SYDNEY - Erger kan het niet worden, dachten de Australische brandweerlieden vorige week nog toen ze in arren moede maar zelf de ’bush’ in de fik staken, in de hoop de enorme bosbranden op die manier een beetje te kunnen controleren.