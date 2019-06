Tbs’er neemt de benen tijdens verlof

De vrouw is teruggebracht naar kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. Voor welk delict de vrouw in de kliniek zat is niet bekend. Daar doet de Dienst Justitiële Inrichtingen nooit mededelingen over.

Enkelbandjes

Dit najaar komt er een proef met enkelbandjes voor tbs-patiënten en andere patiënten met zware psychiatrische problemen. Als ze op verlof gaan, kunnen de tbs’ers of patiënten uit forensisch psychiatrische klinieken in de gaten worden gehouden. Minister Dekker heeft hierop aangedrongen. Het is de bedoeling dat klinieken in samenspraak met de reclassering bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor zo’n band. Dat kan bijvoorbeeld gaan om patiënten die eerder niet of te laat terugkwamen van verlof. Dat gebeurde vorig jaar dertig keer, blijkt uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Eerdere problemen bij de kliniek

Kliniek De Woenselse Poort raakte in opspraak door een aantal zelfmoorden en meldingen over onder meer drugsgebruik, intimidatie, slecht toezicht en relaties tussen personeel en cliënten. Daarop werd twee jaar geleden een onderzoek ingesteld.

Uit een rapport dat volgde in april 2018 kwam naar voren dat er verbetering was te zien bij de kliniek. Maar de hoge (administratieve) werkdruk bleef een punt van aandacht. Ook moest de zorginstelling blijven werken aan de deskundigheid van medewerkers.