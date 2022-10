Berlusconi maakt ruzie met nieuwe Italiaanse premier Meloni

Berlusconi, die altijd de leider van centrumrechts is geweest, heeft grote moeite om nu de tweede viool te spelen. Aanvankelijk leek hij blij met het verkiezingsresultaat. Door zijn aansluiting samen met de Lega bij Fratelli d’Italia, de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, kon zijn partij weer meeregeren. Maar Meloni blijkt, gesterkt door de verkiezingswinst en de vele zetels in het nieuwe parlement, een stevige onderhandelaar te zijn, die beseft dat zij het laatste woord heeft. Ze laat zich niet meer commanderen door Berlusconi.

Zo drukte zij de benoeming erdoor van een partijgenoot als Kamervoorzitter, terwijl Berlusconi dacht dat hij daar iemand van Forza Italia kon plaatsen. En een fotograaf ontdekte dat hij, terwijl hij in het parlement zat, op een briefje over Meloni schreef: „Eigenwijs, arrogant, beledigend. Het is iemand met wie je niet akkoord kunt gaan.” Toen haar werd gevraagd hoe ze over Berlusconi’s kwalificaties dacht, zei ze dat hij was vergeten om op te schrijven dat ze niet te chanteren is.

Berlusconi probeert haar nu toch te paaien om met Forza Italia enkele belangrijke ministeries te krijgen.