Gabby Petito (22) blijkt gewurgd, partner nog altijd zoek

Voorlopig onderzoek had al uitgewezen dat de jonge Petito was vermoord, maar voor een definitief rapport was het wachten tot de lijkschouwer het lijk van de vrouw grondig had onderzocht. Dat rapport bevestigt nu dat het inderdaad gaat om moord, en dat Petito door wurging om het leven werd gebracht.

Nabestaanden bij een herdenkingsplek voor de Amerikaanse Gabby Petito.

Familie had Petito als vermist opgegeven nadat haar partner Brian Laundrie op 1 september alleen was teruggekeerd van hun maandenlange roadtrip dwars door de VS, waarvan ze op YouTube en Instagram uitvoerig verslag deden. Tegen Laundrie is een arrestatiebevel uitgevaardigd als verdachte omdat hij illegaal een bankpas van Petito heeft gebruikt. Hij is nog altijd niet gevonden.

Laundrie wordt officieel nog niet verdacht van de moord, al beschouwt de Amerikaanse publieke opinie hem wel als de vermoedelijke moordenaar. De politie en de FBI bestempelen hem inmiddels als ’person of interest’.