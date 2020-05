Supermarkt is 125 winkelwagentjes kwijt sinds coronacrisis

De assistent-bedrijfsleider wil nog niet spreken van stelen, zo stelt hij tegenover Omroep Gelderland. „Maar mensen zetten ze in hun hal of tuin en brengen ze niet terug. Ik hoop dat ze dat dat snel doen. Het kost ons anders veel geld.”

Door de vermiste winkelwagentjes is het moeilijk tellen of er teveel mensen in de winkel zijn. Immers, als de winkelwagens op zijn, mogen er geen mensen meer naar binnen. Maar die telling is nu niet adequaat meer. En daarom moet iedereen vanaf maandag in de Albert Heijn XL in Arnhem weer een muntje meenemen om een winkelkarretje te kunnen gebruiken.