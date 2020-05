Kapper verwacht topdrukte: ’Openingstijden worden verruimd’

Kim Meester (links) en Patricia Post staan te popelen om aan de slag te gaan: „We hebben face shields, desinfectiemiddel en we reinigen na elke knipbeurt alle spullen. Ⓒ Rene Bouwman

Spakenburg - Mocht woensdagmiddag het nieuws komen dat kappers op korte termijn weer aan de slag mogen, dan is kapsalon Hair Spakenburg daar helemaal klaar voor. „We hebben face shields voor alle personeelsleden, desinfectiemiddel en we reinigen na elke knipbeurt alle spullen. De schorten worden na elke klant vervangen en als we met handschoenen moeten werken dan doen we na elke klant nieuwe aan”, vertelt eigenaresse Patricia Post.