Vrouw ligt maand dood in huis in Rotterdam

Buurtbewoners waren ervan overtuigd dat er niemand meer in het appartement woonde, zo meldt RTV Rijnmond. De vrouw zou al jaren niet meer in de straat gezien zijn. Er zouden verhalen de ronde zijn gegaan dat ze naar een ander deel van het land of naar een verpleeghuis was verhuisd.

De nabestaanden zijn op de hoogte gesteld van de dood van de vrouw. Hoe ze is overleden, is niet duidelijk.