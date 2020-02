Bevolkingsgroei in druk land: ’Alle pijlen op mobiliteit’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - ,,Het is niet meer dan logisch dat mensen zich grote zorgen maken over bereikbaarheid en de verkeersdrukte. Dat is nu al een heikel punt en met de bevolkingsaanwas zal het alleen maar erger worden. Het is van levensbelang dat de politiek dat ook inziet en topprioriteit geeft aan de aanpak van files in ons land en zorgt dat de bereikbaarheid beter wordt”, zegt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging die tevens vice-voorman is van de Mobiliteitsalliantie.