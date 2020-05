Eindelijk: op expeditie in eigen land

Het centrum van Haarlem maakt zich op voor 1 juni, de dag dat er versoepelingen zijn en de terrasjes weer open mogen. Ⓒ Michel van Bergen

Tweeënhalve maand heeft iedereen moeten wachten. Maar vanaf maandag mogen we weer een beetje plezier maken. Dat hebben we zelf verdiend, aldus premier Mark Rutte in zijn corona-persconferenties. Maar hoe gaat dat plezier maken er precies uitzien nu de eerste versoepelingen eraan komen? En durven of willen we eigenlijk wel?