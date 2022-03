D66 werpt zich op als hoeder democratie: juichen om verlies FvD

Partijleider Kaag is ’voorzichtig optimistisch’, zegt ze even na half twaalf. Zij denkt dat haar partij de 602 raadszetels die het in 2018 haalde kan vasthouden. „We staan in de meeste steden op behoud van het aantal zetels van vier jaar geleden, in Den Haag en Amsterdam doen we het goed. Het is een heel spannende avond, maar morgen worden we wakker in een ander land. Het zegt heel veel dat D66 als regeringspartij er goed voor staat, mensen stemmen op een partij die de rug recht tegen extremisme.”

’Niet te hard’

Het hardste gejuich in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ klonk opmerkelijk genoeg bij de hoofdstedelijke exitpoll. Niet om de gepeilde uitslag van D66 zelf, maar om het verwachte grote verlies voor FvD. Vooraf had Jan Paternotte, D66’s fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de ongeveer 350 aanwezigen opgeroepen om ’niet te hard te juichen’ als ’andere democratische partijen’ zouden verliezen.

De opkomst in de hoofdstad was woensdagavond nog niet duidelijk, die in Rotterdam viel tegen. „Dat is schrikken”, zegt voormalig partijleider Rob Jetten, die ziet hoe zijn partij in een gemeente als Nieuwegein, vol met voormalige Utrechters, niet kan verdubbelen, en concurrent GL wel. Hij geeft er een positieve draai aan: „Als klimaatminister vind ik het natuurlijk niet erg dat mensen groen stemmen.”

Opkomst ’zorgwekkend’

Ook Kaag noemt de lage opkomst ’zorgwekkend’. In paginagrote advertenties riep de D66-leider kiezers de afgelopen dagen op om überhaupt te gaan stemmen om te laten zien hoe stevig de democratie nog is. „Maar alle partijen moeten nu gaan nadenken hoe dit komt”, zegt ze. Een schot voor de boeg op wat dat nadenken zou moeten opleveren? „Nee, dat gat ik niet doen.”

Ook Paternotte ziet lichtpuntjes. Na het bescheiden winstje en dito applausje voor zijn partij in Nieuwegein vindt hij het goed ’dat de progressieve partijen op winst staan’.

Oekraïne

„Het zijn exitpolls, en we weten uit het verleden dat er nog veel kan schuiven”, zegt Europarlementariër Sophie in ’t Veld, die verder ’niet wil speculeren’. Ook zij hoopte vooraf op goede uitslagen ’in de grote steden, maar ook in minder grote steden, zoals in Friesland’, maar zei vooral ’het gevoel’ te hebben ’dat mensen het stempotlood dit jaar bewuster hebben vastgehouden’ vanwege Oekraïne.

Voor Sjoerd Sjoerdsma waren deze gemeenteraadsverkiezingen zijn zesde als campagneleider en ook de laatste. „Onder mijn opvolger of opvolgster kan D66 van de tweede partij van het land naar de koppositie groeien”, schat hij in. Als afscheidscadeautje – na al die weekenden in het land – heeft D66 voor hem een weekendje weg met zijn gezin in petto. Sjoerdsma: „Ik denk dat het de Efteling wordt, al ben ik tegenwoordig wel snel misselijker. Ik ga dan denk ik in die degelijke houten achtbaan.”