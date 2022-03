D66 werpt zich op als hoeder democratie: ’Wat is opkomst?’

„We hopen op een hoge opkomst”, klinkt het bij landelijk campagneleider en Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Onder zijn leiding was D66 de laatste dagen voor de verkiezingen niet weg te slaan van de voorpagina’s van de kranten en uit de reclameblokken op tv. „Ik heb gehoord dat mensen uiteindelijk maar wegzapten als wij weer in beeld kwamen, zo vaak hadden ze dat spotje gezien.”

„Een hoge opkomst betekent dat we een weerbare democratie hebben”, zegt Sjoerdsma. En als er bij de exitpoll in Nieuwegein op lijkt dat vooral GL in de Utrechtse randgemeente heeft gewonnen, met een bescheiden voorsprong, ontvangen met een dito applausje van D66’ers, dan vindt fractievoorzitter in de Tweede Kamer Jan Paternotte het goed „dat de progressieve partijen op winst staan”. Op het podium roept hij zijn partijgenoten zelfs op om ’niet te hard te juichen’ als ’andere democratische partijen’ zouden verliezen.

Verlanglijstje

Wat de eigen uitslag betreft kijken de democraten meer naar de scores in de steden dan naar het landelijke beeld. „In veel steden staan we in de peilingen op de eerste, tweede of derde plek”, aldus Paternotte. „Het scheelt vaak maar een paar procentjes maar we kunnen daar de grootste worden.”

De fractieleider heeft wel een verlanglijstje: „De grootste worden in Leiden, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Amsterdam, de steden waar ik zelf gewoond heb.” Daarna pas komt de ambitie om, net als bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar, buiten de lokale kandidaten de tweede partij van het land te worden.

Rob Jetten geschrokken

Ook Rob Jetten kijkt vooral naar de opkomst, en ’schrikt ervan’ dat die zo laag is in Rotterdam, zegt hij na de exitpoll uit de havenstad – geen woord dus over de exitpoll, die zijn partij in Rotterdam evenveel zetels geeft als in 2018. En dat in Nieuwegein niet Jettens partij, maar GL omhoog gaat? „Als klimaatminister vind ik het natuurlijk niet erg dat er groen wordt gestemd.”

Europarlementariër Sophie in ’t Veld ziet vanuit Brussel ook „het bewustzijn over de democratie groeien, het besef dat we dat niet zomaar hebben”, zegt ze. En ook zij kijkt naar de steden: „Ik hoop op succes, niet alleen in de grote maar ook in de wat kleinere steden.”

Afscheidscadeautje Sjoerd Sjoerdsma

Voor Sjoerdsma was de afgelopen campagne zijn zesde als leider en ook de laatste. „Onder mijn opvolger of opvolgster kan D66 naar de koppositie groeien”, schat hij in.

Als afscheidscadeautje heeft D66 voor hem een weekendje weg met zijn gezin in petto. Sjoerdsma: „Ik denk dat het de Efteling wordt, al ben ik tegenwoordig wel snel misselijker. Ik ga dan denk ik in die degelijke houten achtbaan.”