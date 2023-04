Vier verdachten in Mallorcazaak mogen naar huis

Hein B., Mees T., Kaan B. en Daan van S. mogen het hoger beroep in de geruchtmakende mishandelingszaak in vrijheid afwachten. Dat heeft het hof in Leeuwarden maandag besloten. Lukas O. en Stan F. waren al op vrije voeten en blijven dat gedurende het hoger beroep ook.

De Mallorca-zaak draait om een reeks vechtpartijen in de vroege ochtend van 14 juli 2021 op het Spaanse eiland Mallorca. Carlo Heuvelman overleed aan de gevolgen van dat geweld. Negen Hilversumse verdachten stonden in oktober voor de rechter. Acht jongens werden veroordeeld. Zeven verdachten wacht een hoger beroep.

Sanil B.

Sanil B. blijft voorlopig vastzitten. Zijn advocaat Anis Boumanjal reageert teleurgesteld op de beslissing van de rechtbank: ,,Het is onbevredigend, maar in eerste aanleg was het bij de rechtbank niet veel anders.” De situatie van zijn cliënt verschilt van die van de andere vier verdachten die nog in de gevangenis zaten: Sanil B. werd als enige veroordeeld voor de doodslag van Carlo Heuvelman. Hij kreeg zeven jaar cel opgelegd. B. houdt vol onschuldig te zijn als het gaat om de doodslag van Carlo Heuvelman.

Hoewel advocaat Boumanjal de beslissing juridisch gezien kan begrijpen is hij kritisch op de beslissing: ,,Voorlopige hechtenis mag geen voorschot zijn op straf. Ik ben blij dat het hof kritisch kijkt naar het vonnis van de rechtbank.” Met dat laatste doelde hij op de vier verdachten die nu voorlopig vrij zijn. Anders dan de rechtbank in Lelystad besloot in november bij het toen uitgesproken vonnis dat voor meerdere verdachten zwaarder uitviel dan de eis van het OM.

Hoofdverdachte Sanil B. heeft twee gezichten, zei rechtbankverslaggever eerder in de podcast De Zaak Ontleed:

Hein B. en Mees T.

De advocaat van Hein B., Daniel Fontein, bepleitte vorige week bij het gerechtshof in Leeuwarden gek genoeg geen voorlopige vrijlating van zijn cliënt. Fontein sprak toen wel over een mogelijke schorsing van B.’s hechtenis in augustus. Fontein geeft aan dat hij wil voorkomen dat Hein B. steeds weer de gevangenis in en uit moet. Die ’draaideur’ kan bijvoorbeeld tot nog meer studievertraging leiden. Fontein noemt het ’een duidelijk signaal’ dat het gerechtshof deze beslissing neemt. ,,Het gerechtshof geeft aan dat mensen die niet veroordeeld zijn voor de dood van Carlo buiten moeten zijn”, stelt Fontein.

Sophie Hof, advocaat van Mees T., spreekt net als collega Fontein van een duidelijk signaal. En dat het hof ’alle mogelijkheden open wil laten en geen voorschot wil nemen’ op de uiteindelijke straf. ,,Het hof wil ruimte overhouden om een andersoortige beslissing te kunnen nemen”, zegt advocate Hof over de beslissing van het gerechtshof.

De advocaten van Kaan B. en Daan van S. waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie (OM) had donderdag bij het gerechtshof nog bepleit dat de verdachten vast moeten blijven zitten. De beslissing was dan ook een teleurstelling voor het OM. ,,Dat had het OM natuurlijk liever anders gezien”, meldt een woordvoerder maandag. ,,Het OM stelt dat er sprake is geweest van zinloos en excessief uitgaansgeweld en dat schokte de samenleving en dat was voor ons reden om niet voor schorsing te zijn.”

Persbericht hof

Het gerechtshof licht de beslissing om vier van de vijf nog gedetineerde verdachten vrij te laten maandagmiddag toe in een persbericht. Het hof houdt rekening met het algemeen uitgangspunt van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een verdachte in principe in vrijheid zijn proces mag afwachten. Ook de jonge leeftijd van de verdachten speelt een rol bij de genomen beslissing. Net als het feit dat nog moet worden bepaald of ze volgens het volwassenen- of jeugdrecht beoordeeld worden. Bij het jeugdrecht volgt mogelijk een lagere straf. Bij de rechtbank in Lelystad werden de jongens allemaal volgens het volwassenenstrafrecht beoordeeld

In de beslissing van het hof speelt ook een rol dat de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep nog maanden op zich kan laten wachten. Mogelijk volgt dit in december, maar bij tegenslag kan dat nog later worden, bijvoorbeeld maart 2024. Aan de voorlopige vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden zoals toezicht van de reclassering en een contactverbod met de slachtoffers van het geweld op Mallorca.

Straffen

De straffen die de verdachten in november 2022 opgelegd kregen waren als volgt: Sanil B. werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, onder andere voor de doodslag van Carlo Heuvelman. Hein B., Mees T., Kaan B. en Daan van S. kregen ieder dertig maanden gevangenisstraf voor betrokkenheid bij diverse vechtpartijen die fatale nacht. Twee andere verdachten kregen lagere celstraffen. Lukas O. kreeg achttien maanden gevangenisstraf en Stan F. twaalf maanden.

Lars van den H. werd veroordeeld tot 150 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. In zijn zaak volgt geen hoger beroep. Voor Martijn T. volgde vrijspraak en ook zijn zaak zien we niet terug in hoger beroep.