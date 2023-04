Vier verdachten in Mallorcazaak mogen naar huis

Hein B., Mees T., Kaan B. en Daan van S. mogen het hoger beroep in de geruchtmakende mishandelingszaak in vrijheid afwachten. Dat heeft het hof in Leeuwarden maandag besloten.

Lukas O. en Stan F. waren al op vrije voeten en blijven dat gedurende het hoger beroep ook.

Sanil B. blijft voorlopig vastzitten. Zijn advocaat Anis Boumanjal reageert teleurgesteld op de beslissing van de rechtbank: „Het is onbevredigend, maar in eerste aanleg was het bij de rechtbank niet veel anders.” De situatie van zijn cliënt verschilt van die van de andere vier verdachten die nog in de gevangenis zaten: Sanil B. werd als enige veroordeeld voor de doodslag van Carlo Heuvelman.

Hoewel Boumanjal de beslissing juridisch gezien kan begrijpen is hij kritisch op de beslissing: „Voorlopige hechtenis mag geen voorschot zijn op straf. Als het aan het OM had gelegen hoefden deze jongens niet langer in voorarrest. Ik ben blij dat het hof kritisch kijkt naar het vonnis van de rechtbank.” Met dat laatste doelde hij op de vier verdachten die nu voorlopig vrij zijn. Anders dan de rechtbank in Lelystad besloot in november bij het toen uitgesproken vonnis dat voor meerdere verdachten zwaarder uitviel dan de eis van het OM.

De 27-jarige Waddinxvener Heuvelman kwam in juli 2021 om het leven als gevolg van zinloos en excessief uitgaansgeweld, zoals het OM het noemt. Hij is op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca op zijn hoofd geslagen en viel op straat. Daarna is hij meerdere keren tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt. Hij raakte buiten bewustzijn en overleed vier dagen later.

Later meer