Rudy Giuliani: Trumps losgeslagen lijfwacht

Rudy Giuliani tijdens de donderdag gehouden persconferentie, waarin hij weer allerlei onbewezen beschuldigingen uitte. Ⓒ foto AFP

WASHINGTON - Rudy Giuliani is de aanvalsleider van Trumps advocatenteam dat grootschalige verkiezingsfraude moet aantonen. Trump-aanhangers hebben een rotsvast vertrouwen in wat hij zegt en zijn enthousiast over zijn optredens. Maar bij de rest van Amerika zorgt hij inmiddels vooral voor verbijstering. Zij vragen zich af: wat is er gebeurd met de nationale held die persoonlijk de maffia brak en die ooit liefkozend ’mayor of America’ werd genoemd?