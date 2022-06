Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw diversiteitsrel bij GL Amsterdam: ’Zoveelste witte man krijgt plekje’

Door Daniel van Dam Kopieer naar clipboard

Imane Nadif kreeg tijdens de afgelopen verkiezingen ruim 12.000 voorkeursstemmen, maar ze werd gepasseerd voor de functie van fractievoorzitter van GL in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - GL in Amsterdam is verstrikt geraakt in een inclusiviteitsrel nu de nieuwe fractievoorzitter een ’blanke heteroseksuele man’ van middelbare leeftijd is. Dit tot woede van feministen en diversiteitsactivisten, die de partij hypocrisie verwijten.