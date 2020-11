Stemmen de doden? Trump gelooft stembaas niet

Nadat eerder Michigan in het oog van een storm lag, gaat nu het verhaal dat in de stad Philadelphia (Pennsylvania) dode mensen zouden hebben gestemd. Al Schmidt, een van de drie verkiezinsopzichters in het belangrijkste comité, stelt dat het onzin is. „Ik zie de meest fabuleuze dingen op sociale media. Compleet ridicule aantijgingen.”

Schmidt heeft enkele aanwijzingen onderzocht, zegt hij. Het ging om ’een lange lijst mensen waarvan werd gezegd dat ze postuum een stem hadden uitgebracht’. „Nou, dus toen we even tijd maakten tussen alle bedrijven door, zochten we het op. Bij iedereen keken we naar hun persoonlijke stemgeschiedenis. Niemand van hen heeft postuum gestemd.”

Giuliani

De theorie dat er dode mensen hebben gestemd werd opgetekend door de rechtse website Breitbart. Onder meer Trumps adjudant Rudy Giuliani en andere Republikeinen deelden het nieuws over een rechtszaak waarin de doden werden geopperd.

Giuliani noemde Philadelphia op Fox News een ’epicentrum voor verkiezingsfraude’. „We gaan kijken naar de dode mensen. Kan heel, heel serieus zijn.” Volgens verkiezingsopzichter Schmidt, een Republikein, is dat onzin. Hij heeft geen bewijs van substantiële fraude gezien.

Trump

Trump heeft het interview met Schmidt bij CNN gezien. Hij noemt hem een ’zogenaamde Republikein’ die weigert naar ’een enorme berg corruptie en fraude’ te kijken.

Brad Raffensperger, de Republikeinse minister van Binnenlandse Zaken van de Amerikaanse staat Georgia, zegt dat er in zijn staat geen tekenen zijn die wijzen op fraude bij het tellen van de stemmen. Joe Biden gaat er in de tussenstand met zo'n 14.000 stemmen (0,3 procent) verschil aan de leiding ten opzichte van president Donald Trump, die de Democraten van verkiezingsfraude beticht.

Eerder op de dag gelastte Raffensperger op verzoek van de Republikeinen een hertelling. In een interview met CNN vertelde hij dat hij de handmatige hertelling heeft bevolen vanwege het kleine verschil tussen Biden en Trump in de zuidelijke staat.

Toen hij werd gevraagd naar de fraudebeschuldigingen van president Trump, zei de topbestuurder dat er onderzoeken gaande zijn, maar dat die nog niets hebben opgeleverd in termen van bewijs.

Geboortedatum

Schmidt en Raffensperger staan niet op zich. Zo heeft een New York Times-journalist de zogenaamd dode mensen waarover eerder in Michigan werd gesproken, proberen opsporen. Dat lukte bij enkelen. Maar die bleken te leven. Een van hen is een 74-jarige vrouw uit Hamlin Township, een gehucht van 3400 mensen. Zij vroeg voor het eerst in haar leven om te stemmen per post. Maar ze had haar geboortedatum niet opgegeven, vertelt Catherine Lewis, een ambtenaar van de gemeente. Daardoor kreeg de vrouw de standaard-datum van 01-01-01, ofwel 1 januari 1901.

Lewis reed vervolgens naar de vrouw in het ons-kent-onsdorp toe. De vrouw kon een rijbewijs laten zien. Dat was genoeg bewijs om te kunnen stemmen. Nog steeds heeft de vrouw haar datum niet ingevoerd, waardoor de datum van 1901 in het systeem staat.