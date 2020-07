’België zet heel Nederland op code oranje’

Dat meldt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken aan Het Nieuwsblad. „Zo zien mensen dat reizen naar Nederland mogelijk is, maar dat er voorwaarden aan zijn verbonden”, zegt woordvoerder Karl Lagatie.

Tot nu toe was Nederland groen gebied voor vertrekkende Belgen, maar dat verandert nu niet-essentiële reizen vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland sterk worden afgeraden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde woensdag dat mensen uit de provincie Antwerpen het „dringende advies” krijgen om na hun aankomst in Nederland veertien dagen in quarantaine te gaan.