België zet Nederland op code oranje door ons advies: veel tumult

Eerder schreef Het Nieuwsblad dat ons land simpelweg als ’code oranje’ werd aangeduid. „Zo zien mensen dat reizen naar Nederland mogelijk is, maar dat er voorwaarden aan zijn verbonden”, meldde woordvoerder Karl Lagatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gefronste wenkbrauwen, ook op Belgische nieuwsredacties. Zo zit het: Nederland staat inderdaad in het lijstje van de Belgische federale overheid met code oranje. In rode tekst staat er ook nog ’quarantaine’ bij. Maar dat betekent niet dat élke Belg voortaan in quarantaine moet wanneer zij of hij onze grens overschrijdt, verduidelijkt de VRT. Wie wat verder zoekt, ziet dat code oranje in feite alleen voor de provincie Antwerpen geldt.

Quarantaine

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat mensen uit Antwerpen geen niet-essentiële reizen naar Nederland mogen uitvoeren. Eenmaal in Nederland moeten ze in quarantaine. „Vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland gaan om te feesten, boodschappen te doen of een dagje uit, is dus niet mogelijk.”

Uitzonderingen gelden voor zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers. Zij hoeven niet in quarantaine. De aanduiding code oranje die ons land heeft gekregen heeft dus niets te maken met besmettingen in Nederland, maar is een rechtstreeks gevolg van de Nederlandse keuze om Antwerpen oranje in te kleuren.

Andere Belgen, niet woonachtig in de provincie Antwerpen, hebben geen last van verdere restricties dan de basisregels die in Nederland gelden.

