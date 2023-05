Premium Het beste van De Telegraaf

Italiaanse misdaadorganisatie kent weinig spijtoptanten Maffiaclan ’Ndrangheta: bikkelhard, genadeloos én onder de radar

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Een lid van de beruchte maffiaorganisatie 'Ndrangheta wordt gearresteerd in Hagen, Duitsland. Ⓒ AFP

ROME - Bij de massale arrestaties van leden van de ’Ndrangheta in onder andere Italië, België, Duitsland, Brazilië en Panama blijkt weer eens hoe goed deze misdaadorganisatie is georganiseerd en hoe ze vertakkingen heeft in de hele wereld. De clans zijn groot en worden niet zomaar opgerold.