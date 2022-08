OM eist in drillrapzaak straffen tot vier jaar voor wapenbezit

De kalasjnikov is volgens het Openbaar Ministerie ook te zien in een vorig jaar uitgebrachte drillrapvideo, waarin twee van de drie verdachten zouden figureren en vuurwapengeweld verheerlijken. Daarmee maakten ze zich volgens het OM schuldig aan wapenbezit en opruiing. Ook droegen zij in de clip emblemen en kleding van de politie.

De drillrappers zijn aangehouden in de nacht van 1 op 2 februari in het bos. Toen ze zich moesten identificeren werd het de agent snel duidelijk dat de inzittenden Fenno R. (19) en Adam A. (19) onderwerp zijn van een politieonderzoek naar de wapens die in hun drillrapvideo zijn te zien. De verdachten probeerden te vluchten. David A. (24) werd direct aangehouden, R. werd door een politiehond in de bosjes opgespoord. Adam A. meldde zich de volgende dag bij de politie. Dezelfde nacht al vond de politie in de bosjes een tas met een kalasjnikov en munitie. De volgende ochtend ontdekte de politie de pistolen. Tijdens huiszoekingen is nog meer munitie gevonden.

R. zweeg tijdens de zitting. Het enige wat hij zei is dat hij het zwaar heeft in de gevangenis en graag volgens het jeugdstrafrecht wil worden berecht. Tegen hem eiste de officier van justitie een celstraf van vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Adam A. heeft onlangs bij de politie verklaard dat hij de kalasjnikov twee weken diende te bewaren voor een ander. „Puur uit stoerdoenerij” nam hij het wapen mee om het te kunnen showen tijdens het chillen met zijn vrienden. Ook tegen hem eiste de officier vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Tegen David A., die zich tijdens de zitting eveneens beriep op zijn zwijgrecht, is een celstraf geëist van drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De rechtbank doet uitspraak op 19 augustus.