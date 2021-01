Karatetraphooligan Museumplein betuigt spijt: ’Mijn vrouw herkende me op de foto’

Hij werd zo ongewild het gezicht van de rellen die Amsterdam die dag ontregelden en droeg volgens de officier van justitie bij „aan de sfeer van ontremming.”

„Een vlaag van verstandsverbijstering”, noemde vrachtwagenchauffeur Pim de L.V. (36) het vrijdag zelf in de rechtbank van Amsterdam, waar hij zich moest verantwoorden voor zijn wangedrag.

Ⓒ ANP/ HH

Als het aan het Openbaar Ministerie had gelegen, dan was de vader van drie kinderen drie maanden achter de tralies verdwenen, maar de politierechter streek met de hand over het hart omdat Pim de L.V. overduidelijk spijt heeft en zich uit eigen beweging meldde bij de politie én bij zijn huisarts voor hulp bij het beteugelen van zijn agressie. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, een werkstraf van 120 uur, moet meewerken aan een behandeling om zijn emoties in toom te houden en Reclasseringsbegeleiding.

De coronamaatregelen vallen hem zwaar, zei Pim de V.L. Hij is degene die naast zijn baan als chauffeur het huishouden draaiende moet houden omdat zijn vrouw kampt met chronische vermoeidheid. Hij was met een collega naar het Museumplein gegaan om te demonstreren. „Omdat ik me heel veel zorgen maak om de maatschappij, om mijn vrouw en om mijn kinderen. Dat wilde ik kenbaar maken. Achteraf is dat stom geweest.”

Hij hoorde wel dat de politie opriep het plein te verlaten, maar bleef omdat vrijwel iedereen dat deed. De karatetrap was een „uiting van frustratie die eruit moest.”

„Er broeit iets bij gewone burgers die zich voelen voorgelogen door politiek en media. Dat vind ik nog verontrustender dan dat reltuig.”, zegt Telegraafverslaggever Wierd Duk in een nieuwe podcast: