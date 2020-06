Drenkeling levenloos uit water gehaald bij Wageningen

Volgens De Gelderlander gaat het om een jongeman, maar een politiewoordvoerder kon nog niets over de identiteit van het slachtoffer zeggen.

Gevaar ligt op de loer

Met warm weer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in het water. Zwemmen in rivieren en kanalen is populair in de zomer, maar ook erg gevaarlijk. De stroming in rivieren en kanalen kan zo sterk zijn, dat zwemmers onder water worden gezogen. Bovendien kunnen stuurlui van grote schepen moeilijk zien of er mensen in het water liggen.

Rijkswaterstaat raadt het zwemmen bij strandjes langs de vaargeul en tussen de kribben ook af. Hier is soms sprake van steile en gladde overgangen naar de vaargeul en verraderlijke stroming en draaikolken die door het scheepvaartverkeer worden veroorzaakt.