Sociale media-alarm voor militairen

Militairen die voor werk of vakantie in het buitenland zijn, krijgen het dringende advies om de locatievoorzieningen op de mobiele telefoon of de tablet uit te schakelen. „Op die manier is te voorkomen dat anderen zien waar u verblijft”, zo wordt de militairen van hogerhand ingepeperd.

Verder wordt aangeraden profielen op contactpagina’s als Facebook louter toegankelijk te maken voor bekenden. „De instellingen zijn met een paar eenvoudige stappen te veranderen, zodat u communiceert in een afgeschermde omgeving”, aldus Defensie aan het voltallige krijgsmachtpersoneel.