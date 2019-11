Dief steelt auto met baby op achterbank

De 41-jarige moeder had de auto met draaiende motor en met het kind slapend op de achterbank voor de deur van een school in Praag geparkeerd om een ander kind op te halen. In de luttele minuten die ze daarvoor nodig had, ging de dief er met de auto vandoor.

Het voertuig is later beschadigd teruggevonden. De dief is nog spoorloos.