SGP in gesprek met klokkenluider

„Een delegatie van het hoofdbestuur gaat binnenkort in gesprek met de klager”, bericht de gereformeerde partij. De deskundigen moeten onder meer advies uitbrengen over het afhandelen van de klacht en over het rapport dat op basis daarvan is uitgebracht door de vertrouwenspersoon. „Het verzoek past in het uitgangspunt voor het partijbestuur dat het toeziet op een adequate en integere behandeling van de klacht en het rapport.”

Aan het begin van de zomer onthulde De Telegraaf dat er heibel was in de normaal zo rustige SGP. Een medewerker van een partij-afdeling, de zogeheten stichting VOE, had aan de bel getrokken bij de vertrouwenspersoon. Hij claimde dat er intern sprake was van ’verbaal agressief en intimiderend gedrag’. En de vertrouwenspersoon concludeerde, na met meerdere partijleden gesproken te hebben, dat deze claim terecht leek.

Snoepreisje

Ook kaartte de medewerker aan dat de reisjes die de VOE van belastinggeld maakt om de democratie te bevorderen, soms weinig nut hebben, vaak aan bevriende partijgenoten worden uitgedeeld en zo het karakter van een snoepreisje kunnen krijgen. De SGP laat weten dat er voorstellen zijn gedaan om ’de internationale activiteiten te herstructureren’. „Die voorstellen zullen door het partijbestuur worden besproken.”

In plaats van dat de partij blij was dat de medewerker intern aan de bel trok, werden zijn uren gehalveerd en werd de klokkenluider duidelijk gemaakt dat hij er helemaal uitgewerkt zou worden. Nadat De Telegraaf dit had onthuld ontstond er nog meer commotie en ging de partij uiteindelijk overstag: in een persbericht werd beterschap gesuggereerd. Nader onderzoek en een gesprek met de klokkenluider moeten de SGP weer in rustiger vaarwater krijgen.