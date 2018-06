Dader Ottawa was mogelijk ook Libiër

De politie heeft spullen van Zehaf-Bibeau onderzocht die in een daklozenverblijf zijn gevonden. Ook hebben agenten met de moeder van de schutter gesproken. De onderzoekers concluderen dat hij hoopte naar Syrië te vertrekken en al weken met de Canadese autoriteiten onderhandelde over een paspoort. Dat hij dat maar niet kreeg, was mede motivatie voor zijn aanslag op het parlement.

Bij de aanslag woensdag handelde hij alleen. Er is geen informatie die een verband zou leggen met de dodelijke aanslag op een Canadese militair maandag. Die werd doodgereden door een geradicaliseerde moslim.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat Zehaf-Bibeau via e-mail en Facebook contact zocht met islamisten. Het is onduidelijk of er nauwere banden waren dan slechts het contact via internet.