Vliegtuig cirkelt zes uur lang boven Brussel

Het vliegtuig was al voorbij Ierland toen de piloot wegens een technisch mankement besloot terug te keren richting Brussel. Door de volle tank was het toestel echter te zwaar om te landen, waarop het zes uur lang rondjes is blijven vliegen tot er genoeg brandstof verbruikt was.

De overtollige kerosine is niet boven zee geloosd, omdat een 757 dit niet kan. Op Twitter werden veel foto's geplaatst van de opmerkelijke route van het vliegtuig.