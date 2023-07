Prominente SP’er Renske Leijten stopt als Tweede Kamerlid

Leijten stond vooral bekend om haar inzet voor de getroffen toeslagenouders. Ze is een van de langstzittende Kamerleden. Ze liet eerder in interviews al doorschemeren dat ze niet voor een nieuwe termijn zou gaan. „Na bijna 17 jaar in de Tweede Kamer is het genoeg. Dit betekent zeker niet dat ik stop als SP’er, maar voor mij ligt de democratie niet meer in de Tweede Kamer of in politiek Den Haag. Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie. Het is tijd om de echte samenleving weer op te zoeken en daar mensen te gaan organiseren”, aldus Leijten in een verklaring.

De SP’er geldt als een uitgesproken voorstander van het referendum, ook was ze actief in ’het blootleggen van het toeslagenschandaal’. „Het is totaal verbijsterend om te zien hoe de regering - met steun van een meerderheid in de Kamer - omgaat met het oplossen van dit schandaal.” Ze kijkt „met trots” terug op haar periode in het parlement, ondanks de verliezen die de socialistische partij keer op keer leed de afgelopen verkiezingen.

Bekijk ook: Wantrouwende overheid bespioneert haar eigen burgers

Leijten neemt dinsdag 4 juli officieel afscheid van de Kamer. De dag erna wordt Nicole Temmink in haar plaats geïnstalleerd. „De politiek heeft niet minder Renske Leijtens nodig, maar meer. Gelukkig blijft ze actief in de SP, maar we zullen haar in Den Haag ontzettend missen”, laat SP-leider Marijnissen weten.