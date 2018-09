Koenders wil band met Parijs aanhalen

Het bezoek van president François Hollande aan Nederland in januari zorgde al „voor hernieuwde dynamiek in de betrekkingen”, aldus een verklaring van Koenders' ministerie. Koenders en Fabius spraken over onder meer de economie, Europese regelgeving, ebola en de internationale crises in Irak, Syrië en Oekraïne.

Tijdens het eendaagse bezoek van Hollande begin dit jaar stonden vooral de handelsbetrekkingen centraal. Maar de liberale premier Mark Rutte en de socialistische president Hollande kwamen toen ook al overeen om in de Europese Unie nauwer samen op te trekken.

De EU en bilaterale kwesties komen ook aan de orde als de Franse premier Manuel Valls volgende week vrijdag naar Den Haag reist voor overleg met Rutte. Ze hebben dan een ontmoeting in het Catshuis. De socialist Valls, die sinds het voorjaar premier is, heeft ook een ontmoeting met PvdA-leider Diederik Samsom.

Een van de manieren om de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk te stimuleren is het Initiative Franco-Néerlandaise (INF). Dat wordt op 21 november in Parijs gelanceerd. De eerste INF-conferentie gaat over stedelijke vernieuwing.