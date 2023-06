Woonminister De Jonge haalt bakzeil met fel bekritiseerde Huisvestingswet

Een amendement van de VVD om bestaande woningen uit te zonderen is aangenomen. Onder meer VVD, D66, PVV, SGP, BBB, JA21, FVD, Denk en Van Haga steunen de afzwakking. Het wetsvoorstel van De Jonge werd uiteindelijk wel aangenomen, maar is nu veel minder ingrijpend voor veel woningeigenaren.

De Jonge wilde dat gemeenten huiseigenaren mogen dwingen hun woning alleen nog te verkopen aan mensen met een lager of middeninkomen. Door een amendement van VVD-Kamerlid Peter de Groot gelden de regels niet voor bestaande woningen. Die gaan dus alleen gelden voor nieuwbouw. Terwijl De Jonge vorige week juist zei dat ’90 procent van de transacties plaatsvindt’ bij bestaande woningen. Een belangrijk deel van zijn wetsvoorstel wordt daarmee onderuitgehaald.

Harde kritiek

Vorige week klonk al harde kritiek op de plannen van de woonminister. Vooral de huisvestingsvergunning die De Jonge mogelijk wilde maken werd gekraakt. Die vergunningen zouden gemeenten van kopers mogen eisen wanneer zij een woning van maximaal 355.000 euro willen kopen, was zijn voorstel. Op die manier zouden potentiële kopers met een te hoog inkomen buitenspel kunnen worden gezet, waardoor het niet meer mogelijk zou zijn je woning aan iedereen te verkopen.

De Groot heeft het - met steun van de Tweede Kamer - voor elkaar dat eigenaren van bestaande woningen niet kunnen worden beperkt in hun keuze, zoals De Jonge wilde. „Het is jouw huis, dus jij moet zelf kunnen bepalen aan wie je het verkoopt, niet de overheid”, zegt de liberaal daarover.

Na de stemming ging minister De Jonge nog langs bij de VVD-fractie voor een gesprek met De Groot. De bewindsman noemt zijn weggestemde voorstel nog altijd ’verstandig’. „Die wet geldt voor huurwoningen en nieuwbouwwoningen, en ik had dat ook graag gehad voor bestaande woningen. De Kamer wil dat niet in de wet en de Kamer is uiteindelijk de baas.” Volgens De Jonge staat het kabinet - inclusief VVD-bewindslieden - wél achter zijn plan. „Het kabinet heeft dit voorstel omarmd.”