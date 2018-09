Aantal taps AIVD blijft geheim

Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigerde die gegevens te verstrekken met het oog op de nationale veiligheid.

Volgens Reporter Radio (KRO-NCRV) kan uit de statistieken niets worden afgeleid over de werkwijze van de AIVD. In andere landen worden zij wel openbaar gemaakt, redeneerde het programma, en de toezichtcommissie CTIVD had de Nederlandse statistieken onlangs ook willen publiceren. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) stak daar een stokje voor.

Volgens de rechter kunnen de statistieken wel een ongewenst kijkje in de keuken van de AIVD geven. Als het aantal AIVD-taps per jaar over een langere periode wordt afgezet tegen de bekende dreigingen en technologische ontwikkelingen, kan dat zicht bieden op capaciteit, focus en slagkracht van de dienst, zo redeneert de rechter. Dat zou mensen en organisaties die de AIVD op de korrel heeft in de kaart kunnen spelen.

De rechtbank wijst er overigens wel op dat in het licht van de controle en transparantie van de AIVD een ontwikkeling gaande is, waarbij in de toekomst mogelijk anders met verzoeken tot openbaarmaking zal worden omgegaan.