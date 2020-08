Genieten op de camping: ’Dit is zomer!’

De familie Folkerts uit Sint Maartenszee geniet volop op de camping. „Onze tent staat in de schaduw, dus het is prima te doen.” Ⓒ de telegraaf

MAASBREE - Je zult maar op de camping zitten deze week met temperaturen van tegen de veertig graden. Voor de een een verschrikking met lange, plakkerige en slapeloze nachten, maar anderen knijpen in hun handjes. „Het is hier warm, maar dat is het thuis ook. Kun je maar beter op een mooie plek in het bos en bij het water zitten.”