Apple Store in Amsterdam langer dicht na gijzeling

In de winkel werd vorige week een man urenlang vastgehouden en bedreigd met een wapen. De 27-jarige gijzelnemer uit Amsterdam dreigde zichzelf op te blazen en eiste 200 miljoen aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. Ongeveer zeventig mensen die zich in de winkel schuilhielden werden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht.

De gegijzelde man zette het op een zeker moment op een lopen, waarna de gijzelnemer de achtervolging inzette. Hij werd aangereden door een politieauto en overleed woensdag aan de verwondingen die hij daarbij opliep.

Woensdag liet Apple weten opgelucht te zijn dat de werknemers veilig waren, maar verder heeft het bedrijf nog niets gezegd over de toestand van het personeel of de beveiliging van de winkels.