Geplaagd Tesco onderuit na vertrek topman

Volgens Tesco is voorzitter Richard Broadbent bezig met een proces om zijn opvolging in goede banen te leiden. In september maakte Tesco bekend voor de eerste helft van dit jaar een veel te hoge winstverwachting te hebben afgegeven. Vanmorgen ging er opnieuw 5% van de beurskoers af.

Die overdrijving bedroeg volgens bijgestelde schattingen 263 miljoen pond (334 miljoen euro). Eerder moesten al acht andere managers weg bij het bedrijf vanwege het schandaal.

Volgens nieuwe cijfers zag Tesco de winst voor belastingen in de eerste helft van dit jaar met ruim 90 procent kelderen tot 112 miljoen pond, vanwege afschrijvingen en lagere verkopen.