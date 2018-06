Unilever ziet markten verder verslechteren

Unilever zag de omzet vorig kwartaal met 2 procent dalen tot 12,2 miljard euro. Die afname kwam naast de zwakkere markten door negatieve wisselkoerseffecten. Gecorrigeerd voor valuta-effecten was er sprake van een onderliggende groei van 2,1 procent; dat is de kleinste toename van de afgelopen 5 jaar.

Unilever verkocht vorig kwartaal net iets meer artikelen dan in het derde kwartaal van 2013, tegen bijna 2 procent hogere prijzen. De verkoop van voedingsmiddelen nam met bijna 1 procent af, vooral door de slechte markt voor margarine. Door de slechte Europese zomer viel verder de ijsverkoop tegen.

Verzorgingsmiddelen

De verkoop van verzorgingsmiddelen als zeep, shampoo en deodorant nam nog wel toe, maar in een minder sterk tempo dan voorheen. De vertraging kwam hier vooral door de moeilijke omstandigheden in China.

Financieel directeur Jean-Marc Huët gaf in een toelichting tegen AFN aan dat momenteel alles tegenzit voor Unilever. ,,De resultaten voldoen niet aan onze verwachtingen. De vertraging is sterker dan we aan het begin van het jaar voorzagen. Dat is zo in China en in Zuid-Oost Azië, terwijl we ook last hebben van de onrust in het Midden-Oosten en in Rusland. Op termijn zien we duidelijk kansen voor structurele groei, maar nu zitten we in een 'perfect storm''', stelde hij.

Europese markt

Hoewel de vertraging in de opkomende markten opvalt, blijft de Europese markt voorlopig het slechtst. Daar zag Unilever de vergelijkbare omzet met ruim 4 procent afnemen, door een combinatie van dalende verkopen en lagere prijzen. In Azië stegen de opbrengsten met 3 procent, terwijl de Amerikaanse markten bijna 7 procent meer opbrachten dan een jaar eerder.

In Europa is volgens Huët duidelijk sprake van deflatie. De prijzen dalen volgens hem vooral in Groot-Brittannië, terwijl de producten van Unilever ook in Frankrijk goedkoper worden.

Topman Paul Polman zei dat Unilever het vorig kwartaal opnieuw beter deed dan zijn concurrenten. Hij handhaafde de verwachting van een winstgevende groei in 2014. Een verbetering van de marktomstandigheden zit er volgens Unilever dit jaar echter niet meer in.