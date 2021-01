Stevige kritiek op vaccinatiebeleid De Jonge

Oppositieleider Wilders (PVV) is helemaal klaar met de manier waarop De Jonge Nederland wil vaccineren tegen het coronavirus. Hij noemt de positie van de minister zelfs ’onhoudbaar’: „Hij heeft chaos en ontelbare fouten veroorzaakt. Er liggen nu zelfs duizenden vaccins al bijna twee weken te verstoffen in Oss en het aantal besmettingen loopt alleen maar verder op.”

Volgens Wilders is Nederland als laatste vaccinerende land van de EU ’de dorpsgek van Europa’. „Dit kan echt niet meer. Ik ben het vertrouwen in hem kwijt. Laat een ander het doen die het wel kan”, zegt de PVV-leider. De opmerking van De Jonge dat andere landen ’symbolisch’ eerder begonnen met vaccineren schoot ook bij andere partijen in het verkeerde keelgat.

Weekje later

Zeker nadat duidelijk is geworden dat er elders wel degelijk al gericht en grootschalig wordt geprikt. „Dit is niet symbolisch, dit is levensreddend vaccineren”, sneerde PvdA-leider Asscher dan ook wijzend naar resultaten in Duitsland. De PvdA-voorman laat dan ook weten bezwaar te maken tegen de ’weekje later maakt niks uit-houding’. Ook GL en SP eisen dat inenten onmiddellijk start.

Inmiddels is ook in de coalitie kritiek te horen op de houding van de coronaminister. De Jonge zal het boetekleed aan moeten trekken, klinkt het bij een coalitiepartner van het CDA van De Jonge. Elders in de coalitie wordt gesteld dat de minister zich anders moet opstellen dan de vorige keer, toen hij partijen de gordijnen injoeg door geen antwoord te geven, kribbig te reageren en niet mee te bewegen.

Maandagmiddag gaat er nog een brief naar de Tweede Kamer waarin De Jonge voor het debat een ultieme poging doet om het vaccinatiebeleid helder uit de doeken te doen.

8 januari, en dan?

Tot op heden zijn de prikplannen voor de buitenwacht nauwelijks te volgen. Tot op het laatste moment blijft het bijvoorbeeld onduidelijk wanneer de eerste prikken worden gegeven, tot op heden wordt uitgegaan van vrijdag 8 januari. Dan start vaccineren in Houten, Veghel en Rotterdam, is het meest recente plan. En dan is er in de beleving van de buitenwereld op het laatste moment nog gedoe over wie er als eerste aan de beurt zijn voor een prik.

Het eerste plan om te beginnen bij kwetsbare ouderen in verpleeghuizen is mislukt. Het alternatief, beginnen bij verpleeghuis-medewerkers, gaat wel door. Na een draai van het kabinet kwamen daar thuiswonende ouderen, cruciaal zorgpersoneel en huisartsen bij.