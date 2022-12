China verhoogt druk op Taiwan en stuurt meer bommenwerpers

China stuurt vaak schepen en gevechtsvliegtuigen over de middenlijn in de Straat van Taiwan, de officieuze grens tussen Taiwan en de Volksrepubliek China. De luchtmacht verhoogt het aantal luchtvaartuigen meestal als China zich ’geprovoceerd’ voelt door acties van Taiwan, zoals militaire oefeningen of een buitenlands bezoek aan de eilandstaat. China beschouwt Taiwan als een afvallige regio die op termijn weer onder het gezag van de Volksrepubliek moet komen te staan.

Dit keer lijkt het bezoek van een prominente Japanse politicus de aanleiding voor China om zijn ongenoegen te uiten met bommenwerpers. De Japanner had dit weekend een afspraak met de Taiwanese president Tsai Ing-wen en riep China op geen geweld te gebruiken in de zeestraat. Ook het Japanse leger liet weten dat het zijn gevechtsvliegtuigen in gereedheid had gebracht vanwege „een vermeende inbreuk in het Japanse luchtruim boven de Oost-Chinese Zee.”