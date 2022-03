Steekpartij in New Yorks museum om ingetrokken lidmaatschap

Bezoekers van het MoMa worden geëvacueerd na de steekpartij waarbij twee museummedewerkers gewond raakte. Ⓒ ANP / AP

NEW YORK - Twee medewerkers van het Museum voor Moderne Kunst (MoMa) in New York zijn zaterdag gewond geraakt door een steekpartij. Zij liggen in stabiele toestand in het ziekenhuis. De politie is een 60-jarige verdachte op het spoor die het museum niet in mocht vanwege een ingetrokken lidmaatschap, maar heeft nog niemand gearresteerd.