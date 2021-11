Podcast met Wierd Duk 'Doe je mond eens open tegen de denkterreur'

Collectieve lafheid is een steeds groter probleem aan het worden in westerse samenlevingen. Harry Potter-auteur JK Rowling waagde het om te suggereren dat alleen vrouwen menstrueren. Dit kwam haar te staan op bedreigingen, intimidaties en scheldpartijen door transactivisten, zelfs haar adres werd online gegooid. Ook de acteurs uit de succesvolle filmserie sloten zich aan bij de woke-kritiek. Nu wordt Rowling geweerd van een evenement rond het 20-jarige jubileum van de verschijning van haar boeken. ,,Hoe zijn we hier in vredesnaam in terecht gekomen?” vraagt verslaggever Wierd Duk zich af in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. ,,Harry Potter is haar creatie, haar idee, haar creativiteit. Uitgerekend de bedenker van dit alles wordt gecancelled?”