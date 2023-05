Zorgen over Poolse anti-Ruslandwet

De omstreden wet schrijft voor dat onderzocht mag worden of Poolse politici in de periode van 2007 tot 2022, zijn beïnvloed door Rusland. Als een commissie oordeelt dat er sprake is van inmenging door Moskou, dan kan een politicus voor een periode tot tien jaar een beroepsverbod krijgen voor een publiek ambt.

Critici vrezen dat de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de wet gebruikt om onder andere oud-premier en EU-topman Donald Tusk uit te schakelen. De commissie is namelijk van plan om onderzoek te doen naar Tusk. De oppositieleider wordt ervan verdacht te innig met het Kremlin samengewerkt te hebben om Polen afhankelijk te maken van Russisch gas. Tusk was van 2007 tot 2014 de premier van Polen. Hij zit nu niet meer in het parlement, maar verwacht wordt dat hij in de verkiezingen later dit jaar de strijd aan zal gaan met premier Mateusz Morawiecki.

Het eerste rapport van de onderzoekscommissie wordt verwacht in september, vlak voor de Poolse parlementsverkiezingen. De maatregel wordt al spottend de ’anti-Tuskwet’ genoemd.

Veto

Het Poolse lagerhuis is al akkoord met het omstreden plan. Maandag heeft de Poolse president Andrzej Duda laten weten dat hij de wet zal ondertekenen. De oppositie hoopte tevergeefs dat het staatshoofd een veto zou inzetten.

EU-ministers hebben dinsdag in Brussel gesproken over de rechtsstaat in Polen. De Europese Commissie zegt ’speciale zorgen’ te hebben over de nieuwe Poolse wet. Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) waarschuwt voor ’mogelijke maatregelen’. De Belg maakt zich zorgen over het feit dat er geen normale rechter aan te pas komt bij besluiten om mensen uit een publiek ambt te weren.

Ook de Verenigde Staten, een geliefde bondgenoot van Polen, roept Warschau op om te voorkomen dat de wet niet wordt gebruikt om de oppositie uit te schakelen. „De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over wetgeving die kan worden misbruikt om vrije en eerlijke verkiezingen in Polen te verstoren”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Woensdag spreekt de Poolse premier Mateusz Morawiecki met minister-president Mark Rutte in Den Haag. De ontmoeting gaat onder andere over de situatie op het gebied van de rechtsstaat.