Bedrukte sfeer in Nijmegen in lege Vierdaagseweek

Dit jaar geen Via Gladiola in Nijmegen. Ⓒ Rias Immink

NIJMEGEN - De Tweede Wereldoorlog was nog maar net afgelopen toen Bert van der Lans (88) en Dick Koopman (89) hun eerste Vierdaagse liepen. Nu de 104e editie vanwege corona is afgelast, hebben de recordlopers voor het eerst sinds eind jaren ’40 een lege agenda in de derde juli-week. Dat stemt somber: „Misschien heb ik mijn laatste intocht al beleefd.” De wandelaars zijn trouwens niet de enigen met een pruillip in Nijmegen.