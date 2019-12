Liquidatieproces vrijdag verder na blunder beelden Nabil B.

Het liquidatieproces rondom de voortvluchtige Ridouan Taghi heeft in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en zijn vermeende - eveneens voortvluchtige - rechterhand Said Razzouki.

Kort voor 18.00 uur werd de zitting donderdag onderbroken. Het Openbaar Ministerie schetste donderdag de stand in het omvangrijke onderzoek, vervolgens vroegen de advocaten van de verdachten die in de cel zitten om opheffing van die hechtenis. De rechtbank zal vrijdag oordelen over die verzoeken.

Hoofdverdachte Taghi

Marengo gaat over een reeks liquidaties in de onderwereld. Taghi wordt als hoofdverdachte gezien. De zaak raakte in een stroomversnelling toen verdachte Nabil B. besloot een boekje open te doen en kroongetuige te worden. Afgelopen september werd B.'s advocaat doodgeschoten. Onder anderen een neef van Taghi zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

Kort nadat begin vorig jaar bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden, is zijn onschuldige broer doodgeschoten.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).